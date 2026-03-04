Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный обстрел из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что в очередной раз зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана и начали осуществлять перехват.
«Армия обороны Израиля засекла запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
«Оборонные системы работают над перехватом», — добавили в ведомстве.
