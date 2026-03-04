Ричмонд
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный обстрел из Ирана

Системы ПВО работают над перехватом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что в очередной раз зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана и начали осуществлять перехват.

«Армия обороны Израиля засекла запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Оборонные системы работают над перехватом», — добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше