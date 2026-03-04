Ричмонд
КСИР заявил о нанесении ударов по зданию Минобороны Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по зданию Минобороны Израиля, а также по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Кроме того, в организации сообщили, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом, как минимум десять танкеров были атакованы.

Часом ранее в Израиле заявили о новом обстреле из Ирана и начале перехвата ракет.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
