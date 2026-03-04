Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по зданию Минобороны Израиля, а также по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве.
Кроме того, в организации сообщили, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом, как минимум десять танкеров были атакованы.
Часом ранее в Израиле заявили о новом обстреле из Ирана и начале перехвата ракет.
