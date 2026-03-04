Мерц подарил Трампу копию торгового соглашения между США и Пруссией

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц использовал тарифный конфликт между ЕС и США как повод подарить американскому лидеру Дональду Трампу копию договора о дружбе и торговле, заключенного в 1785 году США и Пруссией. На пресс-конференции по итогам переговоров глава правительства ФРГ заявил, что это было первое международное торговое соглашение, подписанное США с «третьей страной».
Мерц отметил, что попросил Трампа как можно скорее урегулировать торговые разногласия, поскольку, по его словам, неопределенность, вызванная введением пошлин, наносит ущерб промышленности по обе стороны Атлантики.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. После этого американский лидер подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти пошлины до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Мера будет действовать в течение 150 дней, до 24 июля текущего года.
Во время визита в Вашингтон в июне 2025 года Мерц подарил Трампу факсимиле свидетельства о рождении деда главы Белого дома. Бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. СМИ сообщали, что дед американского лидера Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) появился на свет в Кальштадте в 1869 году и в 1885 эмигрировал в США.