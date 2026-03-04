Мерц подарил Трампу копию торгового соглашения между США и Пруссией

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. После этого американский лидер подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти пошлины до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Мера будет действовать в течение 150 дней, до 24 июля текущего года.