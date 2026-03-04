Ричмонд
КСИР: более 680 военных США и Израиля погибли и пострадали в конфликте с Ираном

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что с момента начала конфликта с Ираном погибли и пострадали уже более 680 американских и израильских военных.

«Согласно отчётам разведывательных источников и полевым наблюдениям, потери вражеских военных к четвёртому дню боя увеличились до более чем 680 убитых и раненых», — говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

В Центральном командовании США при этом ранее отмечали, что в ходе операции против Ирана всего погибли шесть американских военнослужащих.

