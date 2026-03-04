КСИР: более 680 военных США и Израиля погибли и пострадали в конфликте с Ираном

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что с момента начала конфликта с Ираном погибли и пострадали уже более 680 американских и израильских военных.
«Согласно отчётам разведывательных источников и полевым наблюдениям, потери вражеских военных к четвёртому дню боя увеличились до более чем 680 убитых и раненых», — говорится в заявлении пресс-службы КСИР.
Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше