Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в его Telegram-канале.
Ранее пять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область.
Также сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск оказались повреждены более сотни квартир.
