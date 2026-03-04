Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в его Telegram-канале.

Ранее пять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область.

Также сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск оказались повреждены более сотни квартир.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше