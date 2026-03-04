Ричмонд
В Tasnim утверждают, что Иран сбил американский истребитель F-15

Системы ПВО Ирана сбили один американский истребитель F-15.

О этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

«…Ещё один американский самолёт F-15 был сбит системой ПВО армии исламской республики», — говорится в заявлении.

Два дня назад США признали потерю трёх истребителей F-15E над Кувейтом.

