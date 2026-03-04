Noor News: силы ПВО Ирана отражают атаку в провинции Систан и Белуджистан

В юго-восточной части Ирана в провинции Систан и Белуджистан задействованы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил новостной портал Noor News.
По информации издания, комплексы ПВО приведены в боевую готовность на фоне воздушной угрозы. Военные подразделения страны приступили к отражению атаки.
Как уточняет портал, силы иранской армии ведут работу по нейтрализации целей в небе, обеспечивая защиту региона от нападения.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о планах усилить военные действия против Ирана.
