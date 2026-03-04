В Волгограде развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

В Волгограде после удара БПЛА на базе одной из школ был развёрнут пункт временного размещения (ПВР).
Об этом сообщили в администрации города.
«Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — добавили в мэрии.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины на Волгоградскую область пострадали пять человек.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше