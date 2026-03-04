Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран сбил еще один истребитель США

Согласно информации иранского агентства Tasnim, система противовоздушной обороны Ирана сбила американский истребитель F-15.

Согласно информации иранского агентства Tasnim, система противовоздушной обороны Ирана сбила американский истребитель F-15.

Сообщение, основанное на данных осведомленного источника, утверждает: «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана». Однако агентство не предоставляет дополнительных деталей о произошедшем инциденте.

На данный момент нет информации о последствиях для пилота или о месте падения самолета. Инцидент произошел на фоне напряженных отношений между Ираном и США, что делает данное событие особенно значимым.

Дополнительно, в регионе продолжают фиксироваться случаи повышенной активности как военных, так и гражданских судов. В частности, ранее сообщалось о пожаре на танкере в Ормузском проливе, что подчеркивает важность безопасности в этом стратегически важном водном пути.

Ранее ПВО Кувейта сбила три американских F-15 дружественным огнем.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше