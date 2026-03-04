Иран сбил еще один истребитель США

Согласно информации иранского агентства Tasnim, система противовоздушной обороны Ирана сбила американский истребитель F-15.
Сообщение, основанное на данных осведомленного источника, утверждает: «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана». Однако агентство не предоставляет дополнительных деталей о произошедшем инциденте.
На данный момент нет информации о последствиях для пилота или о месте падения самолета. Инцидент произошел на фоне напряженных отношений между Ираном и США, что делает данное событие особенно значимым.
Дополнительно, в регионе продолжают фиксироваться случаи повышенной активности как военных, так и гражданских судов. В частности, ранее сообщалось о пожаре на танкере в Ормузском проливе, что подчеркивает важность безопасности в этом стратегически важном водном пути.
Ранее ПВО Кувейта сбила три американских F-15 дружественным огнем.