IRIB: ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Индийском океане

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американский эсминец в Индийском океане.

С таким заявлением выступили в агентстве IRIB.

«В рамках серии действий этой выдающейся операции американский эсминец, который заправлялся от американского топливозаправщика в 650 км от побережья Ирана в Индийском океане, был поражён ракетами “Кадр 380” и “Талаие” военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в публикации.

Утверждается, что, согласно разведывательным данным, на палубе двух кораблей произошёл масштабный пожар.

Других деталей, включая название эсминца, не приводится.

Кроме того, в Tasnim утверждают, что Иран сбил американский истребитель F-15.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше