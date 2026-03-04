IRIB: ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Индийском океане

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американский эсминец в Индийском океане.
С таким заявлением выступили в агентстве IRIB.
«В рамках серии действий этой выдающейся операции американский эсминец, который заправлялся от американского топливозаправщика в 650 км от побережья Ирана в Индийском океане, был поражён ракетами “Кадр 380” и “Талаие” военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в публикации.
Утверждается, что, согласно разведывательным данным, на палубе двух кораблей произошёл масштабный пожар.
Других деталей, включая название эсминца, не приводится.
Кроме того, в Tasnim утверждают, что Иран сбил американский истребитель F-15.