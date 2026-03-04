Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Вывозные рейсы из ОАЭ анонсировали авиакомпании «Аэрофлот», S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» запланировал два рейса из Дубая в Москву и Краснодар, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. «Уральские авиалинии» сообщили о планах выполнить один рейс из Дубая в Екатеринбург, два рейса из Рас-эль-Хаймы в Москву и один рейс из Рас-эль-Хаймы в Сочи.