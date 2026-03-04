Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.
Вывозные рейсы из ОАЭ анонсировали авиакомпании «Аэрофлот», S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» запланировал два рейса из Дубая в Москву и Краснодар, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. «Уральские авиалинии» сообщили о планах выполнить один рейс из Дубая в Екатеринбург, два рейса из Рас-эль-Хаймы в Москву и один рейс из Рас-эль-Хаймы в Сочи.
Рейсы для вывоза туристов из ОАЭ в первую очередь предназначены для пассажиров, которые должны были вылететь в Россию 28 февраля и далее.
Первые вывозные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая уже прибыли в «Шереметьево», сейчас в Москву летят еще один самолет «Аэрофлота» из Абу-Даби и Boeing «Победы» из Дубая.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.