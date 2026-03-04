Ричмонд
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Российские авиакомпании 3 марта продолжат выполнять вывозные рейсы из ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.

Вывозные рейсы из ОАЭ анонсировали авиакомпании «Аэрофлот», S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» запланировал два рейса из Дубая в Москву и Краснодар, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. «Уральские авиалинии» сообщили о планах выполнить один рейс из Дубая в Екатеринбург, два рейса из Рас-эль-Хаймы в Москву и один рейс из Рас-эль-Хаймы в Сочи.

Рейсы для вывоза туристов из ОАЭ в первую очередь предназначены для пассажиров, которые должны были вылететь в Россию 28 февраля и далее.

Первые вывозные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая уже прибыли в «Шереметьево», сейчас в Москву летят еще один самолет «Аэрофлота» из Абу-Даби и Boeing «Победы» из Дубая.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

