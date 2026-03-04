Постпреды ЕС постараются согласовать продление санкций против России

Если постпреды смогут согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти и до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу.