Посол Джалали: убившие школьниц в Иране военные преступники понесут наказание

Военные преступники, виновные в гибели 165 девочек в результате удара по начальной школе в Иране, понесут уголовную ответственность.

Об этом в статье для ТАСС заявил посол Ирана в России Казем Джалали, подчеркнув, что ракетные обстрелы гражданских районов являются явным нарушением международного гуманитарного права.

«Согласно четвёртой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечёт за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — указал дипломат.

28 февраля школа в городе Минаб подверглась атаке со стороны Израиля и США.

Агентство Fars позже сообщало, что число погибших в результате удара по школе в Иране достигло 165.

