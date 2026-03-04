Посол Джалали: убившие школьниц в Иране военные преступники понесут наказание

Военные преступники, виновные в гибели 165 девочек в результате удара по начальной школе в Иране, понесут уголовную ответственность.
Об этом в статье для ТАСС заявил посол Ирана в России Казем Джалали, подчеркнув, что ракетные обстрелы гражданских районов являются явным нарушением международного гуманитарного права.
«Согласно четвёртой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечёт за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — указал дипломат.
28 февраля школа в городе Минаб подверглась атаке со стороны Израиля и США.
Агентство Fars позже сообщало, что число погибших в результате удара по школе в Иране достигло 165.