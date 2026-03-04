Совфед заслушает Трутнева и Москалькову, обсудит кандидатов в Верховный суд

Предполагается, что сенаторы обсудят назначение в ЦИК РФ кандидатов от Совфеда. В «пятерку» вошли действующий замглавы ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Евгений Шевченко, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина, а также член ЦИК из президентской квоты Павел Андреев. Избранный ранее от Совфеда в ЦИК Борис Эбзеев принял решение больше не баллотироваться.