Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая

По данным сервиса, рейс EK131, выполняемый самолетом Airbus A380, вылетел из Дубая в 21.57 по местному времени. Рейс следует по удлиненному маршруту, избегая воздушного пространства Ирана.
Начиная со вторника, эмиратские авиакомпании начали выполнять ограниченное число рейсов, отдавая приоритет пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.