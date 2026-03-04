Ричмонд
Первый с начала кризиса рейс Emirates в Москву вылетел из Дубая

Первый с момента нападения Израиля и США на Иран рейс Emirates вылетел в Москву.

Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Первый с момента нападения Израиля и США на Иран рейс авиакомпании Emirates вылетел в Москву, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, рейс EK131, выполняемый самолетом Airbus A380, вылетел из Дубая в 21.57 по местному времени. Рейс следует по удлиненному маршруту, избегая воздушного пространства Ирана.

Начиная со вторника, эмиратские авиакомпании начали выполнять ограниченное число рейсов, отдавая приоритет пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

