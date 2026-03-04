Иран сбил ещё один истребитель F-15 над Кувейтом

«Американский истребитель F-15 был сбит подразделением ПВО иранской армии», — указано в сообщении агентства.
Данные о судьбе пилотов американского самолёта пока не поступали.
Ранее, 2 марта, иранские военные также заявили о ликвидации американского истребителя над Кувейтом. В сети появились видео падения военного самолёта. На кадрах видно — пилоты успели катапультироваться.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.
