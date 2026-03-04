Захарова прокомментировала возможную «ядерную коллаборацию» стран Европы

«Как говорится, есть одно “но” — теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — написала Захарова в своем Telegram-канале.