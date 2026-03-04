Захарова прокомментировала возможную «ядерную коллаборацию» стран Европы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала возможное взаимодействие стран Европы в сфере ядерной безопасности, подчеркнув, что в этом вопросе важны настроения приграничных и не только государств.
«Как говорится, есть одно “но” — теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала возможное взаимодействие стран Европы в ядерной сфере. «Вот это поворот. Премьер-министр Польши Туск заявил, что страна будет стремиться к созданию собственных “возможностей в сфере ядерной безопасности”. Часом ранее [канцлер Германии Фридрих] Мерц задумался о ядерной коллаборации с Францией», — отметила она.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 2 марта с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания, объявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о ФРГ, Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 3 марта, комментируя инициативу, отметил, что растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля.