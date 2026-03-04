Владимир Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, если они будут организованы по международным избирательным стандартам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
При этом дипломат подчеркнул, что потеря власти для Зеленского гарантирует ответственность за совершенное преступления.
«В данном случае Зеленский будет цепляться за любую возможность — торговаться по поводу любого пункта мирного урегулирования и пытаться преподносить его как некую уступку в обмен на дополнительные преференции, которые он пытается выторговать с противоположной стороны», — цитирует Мирошника РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что выборы президента Украины могут состояться только после окончания конфликта с Россией.
Политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя данное заявление, отметил в беседе с RT, что подобное высказывание можно расценивать как очередную уловку.