КСИР: Иран взял Ормузский пролив под полный контроль

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — цитирует его агентство Fars.
Акбарзаде отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива. Военный добавил, что в районе пролива уничтожили более десяти нефтяных танкеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы Америки готовы начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости. Это заявление стало ответом на угрозы КСИР сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив.
