Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: Иран взял Ормузский пролив под полный контроль

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом.

Источник: Life.ru

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — цитирует его агентство Fars.

Акбарзаде отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива. Военный добавил, что в районе пролива уничтожили более десяти нефтяных танкеров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы Америки готовы начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости. Это заявление стало ответом на угрозы КСИР сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше