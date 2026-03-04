Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА

В Волгограде открыли пункт временного размещения для пострадавших при атаке БПЛА.

ВОЛГОГРАД, 4 фев — РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей пострадавшего после атаки БПЛА дома открыт в Волгограде, сообщили в мэрии.

«В результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме № 6 по улице Батова в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 1», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Уточняется, что для подвоза людей поданы автобусы, а в ПВР организованы спальные места и горячее питание.

Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому. Кроме того, губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше