Туск заявил, что Польша хочет обладать собственным ядерным оружием

Польша намерена стремиться к получению собственного ядерного оружия. Страна придаёт этому большое значение на фоне напряжения в отношениях США и Европы, заявил глава польского правительства Дональд Туск.
«Польша очень серьезно относится к вопросам ядерной безопасности», — сказал Туск агентству Bloomberg.
Премьер-министр добавил, что Варшава намерена развивать проекты в сфере атомной энергетики и готовить страну к «максимально самостоятельным действиям» в этой сфере.
Тем временем Германия готова обсудить с Францией расширенное использование ядерного зонтика.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза задумались о наращивании собственного ядерного арсенала из-за сомнений в готовности США и дальше обеспечивать их безопасность.
Накануне президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция в рамках концепции «продвинутого сдерживания» может развернуть свои силы на территории союзников. Об этом он сказал, выступая с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания.