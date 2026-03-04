Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы из России рассказали, что продлевали жилье в Дубае за свой счет

РИА Новости: туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отдыхающим в Дубае туристам из России в ряде случаев приходится продлевать жилье за свой счет, если их обратный рейс был отменен в связи с эскалацией вокруг Ирана, рассказали РИА Новости вернувшиеся соотечественники.

«За свой счет все, потому что мы не через турфирму были, а сами организовали все», — рассказал агентству россиянин, вернувшийся с семьей вывозным рейсом из ОАЭ.

По его словам, обратные билеты были куплены на 28 февраля, однако покинуть страну не удалось из-за начала операции США и Израиля против Ирана.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что, находясь в Дубае, не слышал даже сирен тревоги.

«Ничего у нас не было, все спокойно», — отметил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.

Многие туристы оказались заблокированными в ОАЭ и других страна региона. В настоящее время авиакомпании их вывозят.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше