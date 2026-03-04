Ричмонд
Захарова прокомментировала заявление Туска о ядерном оружии

Захарова заявили о важном нюансе после заявления Туска о ядерном оружии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словами «вот это поворот» заявление президента Польши Дональда Туска о стремлении Варшавы добиться большей автономности в части ядерного оружия и планах Польши присоединиться по этой теме к Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к «продвинутой ядерной доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Туск, в свою очередь, во вторник заявил, что Польша ведет переговоры с Францией по «программе расширенного ядерного сдерживания». Он также заявил, что Польша хочет добиться большей автономности в части ядерного оружия.

«Вот это поворот», — отреагировала на это Захарова в своем Telegram-канале.

Она также считает, что в этой ситуации есть «важный нюанс».

«Как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — заключила она.

