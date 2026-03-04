Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
«Бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы. Операция продолжается и в настоящее время», — говорится в материале.
