Бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране, пишут СМИ

CBS: бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР в Иране.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

«Бомбардировщики B-2 наносят удары по командным пунктам КСИР, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы. Операция продолжается и в настоящее время», — говорится в материале.

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
