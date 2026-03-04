Захарова указала на важный нюанс после слов Туска о желании Польши обладать ядерным оружием

Польше стоит задуматься о реакции стран-соседей прежде, чем заявлять о ядерных амбициях. На этот нюанс указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что страна намерена развивать ядерные проекты.
«Как говорится, есть одно “но” — теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу», — написала Захарова в Telegram-канале.
Накануне Туск заявил, что Польша намерена стремиться к получению собственного ядерного оружия. Страна придаёт этому большое значение на фоне напряжения в отношениях США и Европы, подчеркнул он.
Тем временем Германия готова обсудить с Францией расширенное использование ядерного зонтика.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза задумались о наращивании собственного ядерного арсенала из-за сомнений в готовности США и дальше обеспечивать их безопасность.