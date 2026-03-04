Захарова указала на важный нюанс после слов Туска о желании Польши обладать ядерным оружием

«Как говорится, есть одно “но” — теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу», — написала Захарова в Telegram-канале.