Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала операции США и Израиля против Ирана СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. МИД Ирана 2 марта заявлял, что Тегеран не планирует перекрывать пролив. Позднее КСИР пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.