Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке

Ранее постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран в рамках ответа на удары США и Израиля не атакует объекты стран Персидского залива, а только базы и активы США. Он также отмечал, что Иран будет защищать себя до тех пор, пока продолжается агрессия. Госсекретарь США Марко Рубио в ночь на среду заявил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв.