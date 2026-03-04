Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker на фоне конфликта на Ближнем Востоке вылетел из Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Отслеживание самолета прервалось, когда он пролетал над территорией Иордании. Позднее заправщик появился в небе над Катаром, после чего снова пропал.
Помимо этого, недалеко от Израиля находится стратегический и тактический военно-транспортный самолет ВВС США, вылетевший из Германии, еще один, вылетевший также из Германии, находится над Средиземным морем.
Также над Средиземным морем пролетает военно-транспортный самолет, вылетевший из города Шривпорт в штате Луизиана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.