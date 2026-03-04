Ричмонд
В Бахрейне заявили о перехвате 74 ракет и 92 дронов Ирана

Бахрейн сообщил о масштабной работе систем противовоздушной обороны на фоне эскалации конфликта в регионе. С 28 февраля силы ПВО королевства перехватили и уничтожили 74 ракеты и 92 беспилотника, запущенных с территории Ирана.

Источник: Life.ru

Об этом заявило командование вооружённых сил страны. Пресс-релиз распространило государственное агентство BNA.

Военные подчеркнули, что речь идёт о действиях в ответ на «иранскую агрессию» против королевства. По их данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы средствами ПВО.

Ранее Life.ru писал об ещё одном сбитом американском истребителе F-15 над Кувейтом. По данным агентства Tasnim, самолёт был уничтожен подразделением ПВО Ирана. Судьба пилотов пока не раскрывается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

