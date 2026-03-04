В Бахрейне заявили о перехвате 74 ракет и 92 дронов Ирана

Об этом заявило командование вооружённых сил страны. Пресс-релиз распространило государственное агентство BNA.
Военные подчеркнули, что речь идёт о действиях в ответ на «иранскую агрессию» против королевства. По их данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы средствами ПВО.
Ранее Life.ru писал об ещё одном сбитом американском истребителе F-15 над Кувейтом. По данным агентства Tasnim, самолёт был уничтожен подразделением ПВО Ирана. Судьба пилотов пока не раскрывается.
