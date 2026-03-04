Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае

«Очередь на заселение была огромная, практически весь холл был заполнен людьми. Когда в ожидании провели около двух часов, увидели семью с двумя детьми: мальчик пяти-шести лет и девочка чуть постарше. Как выяснилось, они были из Франции. Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение»- рассказала Саитова.