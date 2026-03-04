Ричмонд
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае

Россияне помогли семье из Франции поселиться в переполненный отель в Дубае.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Туристка из Уфы Гулия Саитова рассказала РИА Новости, что россияне помогли поселиться в переполненную гостиницу в Дубае семье с двумя детьми из Франции.

После отмены рейсов из-за взрывов в Дубае туристов привезли в гостиницы.

«Очередь на заселение была огромная, практически весь холл был заполнен людьми. Когда в ожидании провели около двух часов, увидели семью с двумя детьми: мальчик пяти-шести лет и девочка чуть постарше. Как выяснилось, они были из Франции. Дети уже стояли уставшие, измученные. Их стало очень жалко, поэтому предложили пропустить их без очереди, оформить на заселение»- рассказала Саитова.

По её словам, очередь была разношёрстная, были туристы из многих стран, но семью с маленькими детьми пожалели только россияне.

«В любой, даже такой сложной ситуации, нужно оставаться человечными, а маленьким детям в такой ситуации ещё сложнее», — отметила она.

Гулия также рассказала, что после встретила эту семью на улице. Выяснилось, что у мальчика был маленький юбилей. «Ему исполнилось пять лет. Такой вот день рождения получился», — добавила собеседница.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

