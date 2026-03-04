Сенатор Блюменталь допустил начало ВС США наземной операции в Иране

«Я лишь хочу сказать, что после этого брифинга я более чем когда-либо опасаюсь, что мы, возможно, разместим войска на земле, что участие американских военных потребуется для достижения целей, которые, кажется, преследует администрация», — заявил Блюменталь. По его мнению, администрация должна отчитываться о ходе операции в Иране «не только перед членами Конгресса, а перед американским народом».