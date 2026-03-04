Сенатор Блюменталь допустил начало ВС США наземной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) допустил возможность применения наземных сил в военной операции против Ирана. Такую позицию он изложил 3 марта во время общения с журналистами после закрытого брифинга с участием госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэна Кейна.
«Я лишь хочу сказать, что после этого брифинга я более чем когда-либо опасаюсь, что мы, возможно, разместим войска на земле, что участие американских военных потребуется для достижения целей, которые, кажется, преследует администрация», — заявил Блюменталь. По его мнению, администрация должна отчитываться о ходе операции в Иране «не только перед членами Конгресса, а перед американским народом».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.