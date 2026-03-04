Ричмонд
«Никто не ожидал». На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США

SC: реакция Ирана на атаку вызвало путаницу среди военных планировщиков США.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Неожиданная реакция Ирана на атаку привела в замешательство командование сил США и Израиля, пишет Strategic Culture.

«Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. Аналитиков удивила скорость иранской реакции. Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата», — говорится в публикации.

Особо авторы статьи отмечают умелое использование Ираном фактора неожиданности в обороне.

«Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал», — поясняется в материале.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

