«Никто не ожидал». На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США

«Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. Аналитиков удивила скорость иранской реакции. Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата», — говорится в публикации.
Особо авторы статьи отмечают умелое использование Ираном фактора неожиданности в обороне.
«Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал», — поясняется в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.