«Никто не ожидал». На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США

«Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. Аналитиков удивила скорость иранской реакции. Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата», — говорится в публикации.