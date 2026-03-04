Ядерная и ракетная программы Ирана не были угрозой США, считают эксперты

Более того, по оценкам ассоциации, становится все более очевидным, что американские власти со своей стороны не вели добросовестных переговоров с Ираном на протяжении последних недель и не стремились использовать все дипломатические возможности для достижения соглашения с Тегераном по ядерной и ракетной программам.