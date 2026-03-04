Ричмонд
Захарова иронично прокомментировала ядерные амбиции Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Польши Дональда Туска о стремлении Варшавы добиться большей автономности в части ядерного оружия.

«Вот это поворот», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

При этом Захарова добавила, что в данной ситуации есть «важный нюанс».

«Как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — указала она.

Ранее Туск заявил, что Польша хочет большей автономности в части ядерного оружия.

Кроме того, польский президент Кароль Навроцкий также заявил, что Польше необходимо двигаться к обладанию ядерным оружием.

