Захарова указала на соседей Варшавы после заявлений о ядерных амбициях

Она добавила, что при обсуждении подобных инициатив важно учитывать не только формальные требования Договора о нераспространении ядерного оружия и нормы МАГАТЭ, но и восприятие угрозы со стороны приграничных стран. По её мнению, именно настроение соседей становится ключевым элементом в вопросах стратегической стабильности.