В Омане прогремел взрыв рядом с судном

В Омане в 137 морских милях от Маската рядом с судном прогремел взрыв.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о взрыве рядом с судном в 137 морских милях к востоку от оманского Маската, судно и экипаж в безопасности.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 137 морских милях к востоку от Маската, Оман. Капитан сообщил о громком взрыве в непосредственной близости от судна, за которым последовало задымление. Судно и экипаж в безопасности», — говорится в сообщении UKMTO.

Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
