Застрявшие в Дубае россиянки снимают койко-места ради экономии

Находчивые соотечественницы, которые уже живут в съёмных квартирах, предлагают койко-места другим русскоязычным девушкам. Арендодатели сдают места на пять дней, на неделю или на месяц. В одной квартире могут одновременно жить от четырёх до 14 человек — только девушки. Стоимость недели проживания составляет 9500 рублей. Для сравнения — отель за тот же период обойдётся в среднем в 60 тысяч рублей.