Застрявшие в Дубае россиянки снимают койко-места ради экономии

Застрявшие в Дубае россиянки арендуют койко-места в квартирах с потёртой мебелью и старыми матрасами. Они готовы заплатить почти 10 тысяч рублей за пять дней проживания в скромных условиях. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Застрявшие в Дубае россиянки снимают койко-места. Видео © SHOT ПРОВЕРКА.

Находчивые соотечественницы, которые уже живут в съёмных квартирах, предлагают койко-места другим русскоязычным девушкам. Арендодатели сдают места на пять дней, на неделю или на месяц. В одной квартире могут одновременно жить от четырёх до 14 человек — только девушки. Стоимость недели проживания составляет 9500 рублей. Для сравнения — отель за тот же период обойдётся в среднем в 60 тысяч рублей.

Цена месячной аренды койко-места зависит от района. В популярном Аль-Барша, недалеко от торгового центра Mall of The Emirates, проживание стоит 32 тысячи рублей. В элитном прибрежном районе Dubai Marina с небоскрёбами и яхт-клубами ютиться вчетвером придётся за 42 тысячи. Самый дорогой вариант — район Emirates Crown. Там за койку в комнате с балконом и одной соседкой просят 126 тысяч рублей.

Условия проживания чаще всего скромные — потёртые матрасы, балконы, заставленные сушилками, обшарпанная мебель. Несмотря на это, такое жильё пользуется спросом среди застрявших туристок.

Напомним, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли. Перелёт для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигал 360 тысяч рублей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

