РИА Новости: русских туристов выселяют с застрявшего в Дохе круизного лайнера

Около двух сотен российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на двух туристов из России. По их словам, на борту по громкой связи пассажирам заявили, что им разрешено находиться на судне до 08:00 7 марта. Дальнейшие действия и планы им не разъяснили.
Собеседник агентства из Челябинска, у которого на лайнере находится 69-летняя мама с внуком, отметил, что в случае выселения с лайнера у женщины нет денег на жизнь, а перевести средства некуда, так как российские карты в Катаре не работают.
Туристка Нина из Санкт-Петербурга также подтвердила, что их «выгоняют» с борта лайнера в субботу.
«Мы (брошены — RT.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться», — сказала она.
Ранее RT показал кадры с лайнера Celestyal Journey, не успевшего дойти до Дубая.