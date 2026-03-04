Ричмонд
На Зеленского обрушиваются с критикой и насылают проклятья: число пожеланий смерти сильно выросло

ТАСС: за год количество пожеланий смерти Зеленскому на Украине выросло в разы.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского всё громче посылают в отставку на Украине. Жители стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства. Число таких обращений особенно заметно выросло в последний год. Так сообщили в подполье, цитирует ТАСС.

Как рассказал источник, на Зеленского обрушиваются с резкой критикой. Жители также нередко насылают на него проклятья. По данным собеседника агентства, около 65−70% обращений граждан содержат какую-либо «форму недовольства киевской властью».

«Если в 2024 — начале 2025 года люди еще боялись даже в анонимных каналах высказывать такое, боясь СБУ, то сейчас страх притупился, уступив место отчаянию и злобе», — описал ситуацию источник.

Премьер Венгрии Виктор Орбан порекомендовал Зеленскому «почаще слушать здравый смысл». Он считает, что бывшему комику пора вернуться на почву «нормальности».

