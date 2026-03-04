Главу киевского режима Владимира Зеленского всё громче посылают в отставку на Украине. Жители стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства. Число таких обращений особенно заметно выросло в последний год. Так сообщили в подполье, цитирует ТАСС.
Как рассказал источник, на Зеленского обрушиваются с резкой критикой. Жители также нередко насылают на него проклятья. По данным собеседника агентства, около 65−70% обращений граждан содержат какую-либо «форму недовольства киевской властью».
«Если в 2024 — начале 2025 года люди еще боялись даже в анонимных каналах высказывать такое, боясь СБУ, то сейчас страх притупился, уступив место отчаянию и злобе», — описал ситуацию источник.
Премьер Венгрии Виктор Орбан порекомендовал Зеленскому «почаще слушать здравый смысл». Он считает, что бывшему комику пора вернуться на почву «нормальности».