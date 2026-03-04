Первый вывозной рейс S7 из Дубая вылетел с полной загрузкой

Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай — Новосибирск вылетел в с полной загрузкой, сообщили в авиакомпании.
«Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачёво — 19:10 по новосибирскому времени», — говорится в публикации.
Отмечается, что полёт осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из ОАЭ.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин между тем прокомментировал ситуацию с россиянами в странах Ближнего Востока.
