Первый вывозной рейс S7 из Дубая вылетел с полной загрузкой

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни

Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.