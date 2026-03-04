Ричмонд
Посол Джалали: Иран имеет право на ответ США и Израилю согласно Уставу ООН

Посол Ирана в РФ Джалали заявил, что адекватной реакцией Тегерана на атаки США и Израиля являются не агрессивные акты, а систематический ответ.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона в соответствии с Уставом ООН имеет право в рамках самообороны ответить на атаки США и Израиля, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Внешнеполитическая доктрина Исламской Республики Иран основана на стратегической сдержанности и сохранении региональной стабильности, однако продолжение систематических нападений на высшие интересы страны является ярким примером вооружённого нападения и порождает неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединенных Наций», — подчеркнул он в статье для ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что адекватной реакцией Тегерана являются не агрессивные акты, а систематический ответ. Джалали добавил, что действия Ирана призваны восстановить «баланс сдерживания» и сохранить императивные нормы в ситуации грубых нарушений международного права.

Напомним, 28 февраля МИД РФ заявил, что Россия осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану. В ведомстве охарактеризовали действия Вашингтона и Тель-Авива как безрассудный шаг, подготовленный предшествующими мероприятиями в военно-политической сфере и информационной кампанией.

3 марта официальный представитель минобороны Ирана генерал Реза Талайиник отметил, что США и Израиль, вероятно, совсем скоро остановят военную операцию, поскольку они не ожидали настолько мощного ответа.

