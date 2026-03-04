Танец черных лебедей: выборы — 2026 могут быть с сюрпризами

Жители Приморского края и России в целом демонстрируют высокую электоральную зрелость. По крайней мере, так полагают некоторые региональные политологи. Однако на что это может повлиять в ситуации формального сохранения внутриполитического консенсуса, не совсем понятно. Тем более, что и с консенсусом не все так просто. Те же признанные и не очень специалисты по канализации электоральных процессов на прошедшем не так давно региональном круглом столе «Старт большой кампании-2026» с участием федерального эксперта Евгения Минченко заявили, что в ситуации, когда люди в большинстве своем находятся в политической полудреме, а все «возбудители» либо в СИЗО, либо залоялены, электоральные действия видятся формальностью.
Но так ли это? Вопрос, казалось бы, риторический. Безусловно, в сложившейся ситуации наивно даже рассматривать возможность изменения регионального политического ландшафта. Но вот ландшафт административный, как в случае с органами исполнительной власти, так и в рамках парламентских партий, недостаточно соответствующие ожиданиям федерального центра результаты плебисцита или несанкционированная политическая активность вполне себе могут и поколебать.
А с учетом усиления в публичном поле таких триггерных тем, как инфляция, рост цен и тарифов ЖКХ, замедление популярных месседжеров, наконец, можно будет уже даже не удивляться появлению целого косяка «черных лебедей». Однако сложность ситуации для участников политического процесса кроется даже не в этом.
По мнению политического эксперта Ильи Гращенкова, вхождение в кампанию ГД-2026 будет непростым как для власти, так и для оппозиции. Даже «Единая Россия» впервые сталкивается с ситуацией, когда целый комплекс проблем фактически табуирован для парламентской критики. То есть кто и как в рамках электоральной кампании будет работать с запросами и общества и будет ли вообще, до конца не ясно.
Эксперт видит три возможных сценария реакции на внешние социальные раздражители. Во-первых, игнорирование проблемы и отказ от любых действий, чтобы общество «переболело и организм сам справился». Второй сценарий — ответная эскалация, которая обычно более применима к внешнеполитическому контуру, но иногда реализуется и как часть внутренней политики. Третий сценарий — радикальная перезагрузка, вплоть до возможной отставки правительства, для снятия негатива. Однако в это, очевидно, верить было бы, как минимум, наивно.
По мнению политолога Евгения Минченко, ситуация кардинально отличается от той, что была в 2021−22 годах. Тогда кампании были сформированы, и партии шли на выборы уже готовыми к ним со своей стратегией. Сейчас ничего такого нет, и практически все партии находятся в состоянии раскачки, идут фоновые мероприятия.
Чем чреват отложенный старт активной фазы избирательной кампании? Как раз при таком сценарии и возможно появление «черных лебедей» и прочих «тузов в рукаве», способных кардинальной изменить ее ход, по крайней мере в тех вариантах, которые складывались в головах партийных технологов.
И тут как раз и могут, как черт из табакерки, выскочить те самые, кого ранее уже «распяли». Несмотря на дело Самсонова и эпатажный кейс Долгачева с его дорогими квартирами, именно КПРФ все еще может являться альтернативой для тех, кто «в раздумьях». И тут даже самодискредитация партии не так важна, ибо все еще работает столетний бренд и, главное, оппозиционный имидж. Хотя, конечно же, фактически от реальной оппозиционности на уровне центральных органов компартии мало что осталось, но кто же из находящихся в «полудреме», но «электорально зрелых» избирателей будет в этом разбираться.
Тем более, что процесс уже пошел. Мы видим, что оставшиеся за бортом партийного строительства коммунисты — те же Телелюева-Кочугова и откуда-то возникший Сустов под новый цикл бьют по самым слабозащищенным местам. Сустов, например, пытался митинговать про утильсбор и несогласие с экономической политикой государства, ухудшающей жизнь граждан. Вышло так себе, но лиха беда начало. Коммунисты собирают подписи против застройки в Снеговой пади, активно набирают очки на теме возможной блокировки «Телеграм». Телелюева — выходец из команды чуть было не победившего на выборах «красного губернатора» Ищенко, активно эксплуатирует тему платных парковок. Так что «красные» пусть и не многочисленны, но вполне себе активны и с оптимизмом смотрят в будущее.
Не стоит забывать, что на прошлых выборах у носителей идей Ильича был практически триумф, особенно во Владивостоке: по одномандатным избирательным округам депутатами Законодательного Собрания Приморского края избрались сразу 11 коммунистов из 30, плюс три мандата по единому округу.
Складывается впечатление, что процесс, когда любая оппозиционная партия из носителя идей превращается для избирателя в «фигу в кармане», в нынешней ситуации грозит только усилиться. Тут, если абстрагироваться конкретно от «красных», можно вспомнить и местного либерал-демократа Андрейченко, не выигравшего, но при минимальной активности набравшего весьма внушительные показатели на губернаторских выборах с практически нулевого старта. О серьезности этих показателей красноречиво говорит тот факт, что на последних выборах главы региона ЛДПРовец даже предпочел, видимо, от греха подальше, уступить свое место от партии другому, менее известному кандидату.
Очевидно, что ситуация с выборами может выйти за границы формального процесса, а вот какой из озвученных выше сценариев реагирования попытаются реализовать «социальные архитекторы» современности, очевидно, станет ясно несколько позднее.