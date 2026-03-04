Ричмонд
Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране, пишут СМИ

CNN: иранские курды примут участие в наземной операции на западе Ирана.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Силы иранской курдской оппозиции, как ожидается, примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

«Иранские курдские оппозиционные силы, как ожидается, в ближайшие дни примут участие в наземной операции на западе Ирана… Ополченцы ожидают поддержки со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении.

Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

В сообщении CNN со ссылкой на источники утверждается, что власти США ведут активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

