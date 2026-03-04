Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД

Россия готова поставить гумпомощь странам Ближнего Востока в случае запроса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия готова поставить гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта странам Ближнего Востока в случае запроса с их стороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Мы готовы. Я пока не слышал о таких планах и проработке таких вопросов применительно к региону Ближнего Востока, но я совершенно этого не исключаю. У нас есть опыт и есть что отправить — инструменты, механизмы, возможности и финансирование всегда найдутся с учетом уровня отношений со странами региона. При наличии запроса это будет сделано», — сказал Алимов в беседе с агентством.

Он напомнил, что такая помощь оказывается и по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

«Я не исключаю, что это реализуемо и на двусторонней основе», — заключил дипломат.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше