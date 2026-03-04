Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия готова поставить гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта странам Ближнего Востока в случае запроса с их стороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
«Мы готовы. Я пока не слышал о таких планах и проработке таких вопросов применительно к региону Ближнего Востока, но я совершенно этого не исключаю. У нас есть опыт и есть что отправить — инструменты, механизмы, возможности и финансирование всегда найдутся с учетом уровня отношений со странами региона. При наличии запроса это будет сделано», — сказал Алимов в беседе с агентством.
Он напомнил, что такая помощь оказывается и по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
«Я не исключаю, что это реализуемо и на двусторонней основе», — заключил дипломат.