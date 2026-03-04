«Более 500 тыс. военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики США участвуют в этой операции», — сказал он в видеообращении, размещенном на странице командования в социальной сети X. По словам Купера, подкрепление «находится в пути».
Более 50 тыс. военных США участвуют в операции против Ирана
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. военнослужащих и 200 истребителей задействованы в операции США против Ирана. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.