В США заявили о поражении двух тысяч целей в Иране

CENTCOM: США бьют по Ирану круглосуточно. поражены две тысячи целей.

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. США круглосуточно наносят удары по Ирану, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, заявил глава американского Центрального командования, генерал Брэдли Купер.

«Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану — от морского дна до космоса и киберпространства», — сообщил он в опубликованном видеообращении.

По словам Купера, на данный момент американские военные поразили уже около двух тысяч целей, тогда как ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

