Десятки танкеров скопились у Ормузского пролива после его закрытия Ираном

Десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном.
Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder.
При этом сам Ормузский пролив, как видно на картах, остаётся практически пустым.
Ранее КСИР пригрозил уничтожить любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив.
В Министерстве иностранных дел России предупредили, что решение об остановке судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.
При этом журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что, согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.