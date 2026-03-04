В Оренбуржье объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал он в Telegram-канале.
