Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места.
«Нас запустили в самолёт, и что самое интересное — хвост самолёта был пустой», — отметил он.
Собеседник агентства также поделился, что он сам и члены его туристической группы во время пребывания в Дубае практически не обращали внимание на раздававшиеся хлопки.
«На 99% (в Дубае безопасно). В воскресенье слышал взрывы, но где-то далеко, и все там ходят, гуляют по улицам… Есть люди, кто в панику впадал, не выходили на улицу вместе с туристической группой. Но из 45 человек таких двое было, все остальные продолжали жить жизнь. Нет ощущения, что опасно», — подчеркнул Андрей.
Во вторник в аэропорт «Внуково» прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.