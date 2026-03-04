Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшийся из Дубая турист рассказал, что на вывозных рейсах есть места

РИА Новости: в вывозном рейсе из Дубая были незанятые места.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вернувшийся из Дубая турист Андрей рассказал РИА Новости, что в самолёте, которым он вылетел из Дубая, оставались незанятые места.

«Нас запустили в самолёт, и что самое интересное — хвост самолёта был пустой», — отметил он.

Собеседник агентства также поделился, что он сам и члены его туристической группы во время пребывания в Дубае практически не обращали внимание на раздававшиеся хлопки.

«На 99% (в Дубае безопасно). В воскресенье слышал взрывы, но где-то далеко, и все там ходят, гуляют по улицам… Есть люди, кто в панику впадал, не выходили на улицу вместе с туристической группой. Но из 45 человек таких двое было, все остальные продолжали жить жизнь. Нет ощущения, что опасно», — подчеркнул Андрей.

Во вторник в аэропорт «Внуково» прибыл рейс эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которого находились российские туристы, задержавшиеся в ОАЭ из-за начавшихся боевых действий в регионе Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше