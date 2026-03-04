«Просроченность» не влияет на спонсирование": почему Зеленский отказывается проводить выборы на Украине

До завершения конфликта выборов на Украине не будет. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. По его словам, речь идёт не о режиме прекращения огня, а о завершении боевых действий. Ранее глава киевского режима не исключал, что электоральный процесс в республике всё-таки можно организовать при условии перерыва в боях, чему якобы могли бы поспособствовать США. В Европе, в свою очередь, называют возможное голосование не очень хорошим решением в текущей ситуации. Между тем, как полагают аналитики, ни Киеву, ни Брюсселю, выступающему за продолжение конфликта, не выгодны новые президентские выборы, поскольку их результат может оказаться очень спорным.
Владимир Зеленский заявил, что до конца конфликта выборов на Украине не планируется.
По словам главы киевского режима, для проведения голосования требуется именно завершение боевых действий, а не временное прекращение огня.
«Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — сказал политик в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, его цитирует РИА Новости.
При этом Зеленский отметил, что пока не уверен, будет ли принимать участие в возможной президентской гонке.
Смена позиции.
Напомним, глава киевского режима не в первый раз затрагивает тему выборов на Украине. Однако за последние недели его риторика несколько изменилась.
Как следует из материала The Atlantic от 12 февраля, Зеленский в ходе общения с журналистом Саймоном Шустером якобы не возражал против электорального процесса и даже референдума по территориальному вопросу.
Однако Зеленский сделал акцент на том, что речь идёт только о выгодном для Украины раскладе.
Затем, на полях проходившей с 13 по 15 февраля Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов провести выборы, если США обеспечат прекращение огня на два — три месяца, надавив для этого на Россию.
«Добейтесь прекращения огня. Президент (США Дональд. — RT) Трамп может это сделать. Заставьте (президента России Владимира. — RT) Путина пойти на прекращение огня — тогда наш парламент изменит закон, и мы проведём выборы, если они им (США и РФ. — RT) нужны», — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский.
Gettyimages.ru.
© Sven Hoppe / picture alliance.
После этого, 22 февраля, в интервью BBC политик выступил с утверждением, что якобы цель требований провести выборы — сместить его с должности.
«Вот честно — вы постоянно поднимаете вопрос выборов… Вам нужно определиться: вы хотите от меня избавиться или провести выборы?» — задался Зеленский вопросом в беседе с журналистом BBC Джереми Боуэном.
В то же время киевский политик отметил, что проведение выборов технически возможно, однако сначала Украине нужны гарантии безопасности от западных партнёров.
При этом британский журналист, со своей стороны, не исключил того, что на самом деле Зеленский не хочет организовывать голосование.
«Далее он (Зеленский. — RT) перечислил столько потенциальных проблем, связанных с проведением выборов … что я предположил, что в действительности он против», — пояснил Боуэн.
Наконец, 27 февраля в разговоре с британским Sky News Зеленский заявил, что выборы на Украине не проводятся, поскольку, по его словам, они неважны для граждан страны.
Ранее в скандальном интервью Politico Зеленский заверил, что 90% украинцев выступают против проведения выборов во время конфликта. Он также добавил, что непонятно, как смогут проголосовать военные на фронте и 8 млн граждан, уехавших за границу.
Вопрос выбора.
Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос проведения выборов нового главы Украины.
Так, ещё в феврале 2025-го в ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго американский лидер призвал Киев организовать голосование.
«Мы в ситуации, когда на Украине не проводятся выборы, когда в стране, по сути, действует военное положение, … а страна совершенно истерзана… Разве украинский народ не должен сказать: “Знаете, у нас давно не было выборов”? — сказал Трамп.
Владимир зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.
Gettyimages.ru.
© Anna Moneymaker.
В декабре прошлого года, в интервью Politico глава Белого дома отметил, что народ Украины имеет право проголосовать и это полностью отвечает демократическим ценностям.
«Думаю, пора. Думаю, сейчас важно провести выборы. Они (власти Украины. — RT) пользуются войной, чтобы не проводить выборы, но, полагаю, у украинского народа должно быть это право выбрать. И, возможно, победил бы Зеленский. Я не знаю, кто победил бы. Но выборов у них не было уже давно. Знаете, они говорят о демократии, но наступает такой момент, когда это уже не демократия», — пояснил президент США.
Впрочем, в Брюсселе придерживаются иного мнения.
Так, глава евродипломатии Кая Каллас 11 февраля отметила, что проведение выборов на Украине в условиях продолжения конфликта не является хорошим решением.
Владимир Зеленский и Кая Каллас.
AP.
© Kin Cheung.
«Знаете, в конституциях большинства европейских стран есть положение о том, что во время войны выборы не проводятся. … Потому что есть внешний противник, и все свои силы нужно сосредоточить на борьбе с ним. Вот почему я считаю, что проводить выборы, пока ещё идёт война, — определённо не лучшее решение», — заявила Каллас.
Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако из-за введённого ранее военного положения, которое регулярно продлевается Верховной радой Украины, голосование постоянно откладывается.
При этом рейтинг доверия к Зеленскому продолжает снижаться.
Так, согласно данным Киевского международного института социологии, на момент начала СВО поддержка политика составляла 90%, тогда как к сентябрю 2024-го этот показатель только по официальным данным сократился до 59%.
Более того, исследование международной компани Ipsos, итоги которого были опубликованы в феврале 2026 года, показало, что лишь 49% украинцев доверяют Зеленскому. Таким образом, по этому показателю он оказался на четвёртом месте среди украинских политических деятелей. На первой же позиции расположился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с рейтингом в 63%.
На второй и третьей строчках расположились боксёр Александр Усик и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, которым доверяют 56% и 55% респондентов соответственно.
Европе всё равно.
Комментируя слова Зеленского об отказе от проведения очередных президентских выборов на Украине, опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что глава киевского режима продолжает спекулировать на этой теме, чтобы не допустить ещё большего обрушения своей поддержки.
«В условиях резко колеблющихся рейтингов любое заявление может в той или иной степени сказаться на его позициях. Поэтому Зеленский постоянно меняет своё мнение в том числе и по поводу участия в возможных выборах. Он тянет время и ждёт удобного момента», — считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Как, со своей стороны, подчеркнул в беседе с RT директор Центра политической информации Алексей Мухин, последнее заявление Зеленского о том, что голосование не будет проводиться до завершения конфликта, свидетельствует о существенных опасениях по поводу его результатов.
«Он вообще не заинтересован в выборах. Для него этот электоральный процесс очень опасен. Зеленскому выгодно эти выборы сорвать, что он делает регулярно и последовательно. Без внешнего финансирования, которое он так и не получил, ему сложно будет фальсифицировать результаты. Вот он и закрыл эту тему таким образом», — рассуждает политолог.
При этом эксперты сходятся во мнении, что для Европы, вероятно, абсолютно не имеет значения, пройдут ли на Украине выборы. Поддерживая Киев, они заинтересованы в первую очередь в продолжении боевых действий.
«У коалиции желающих свои интересы, которые во многом опираются на Зеленского, которому никакой голосование не нужно. А Европе тем более. Они сделали ставку на войну и на киевский режим, который является одним из главных агрегаторов получения ими коррупционных средств, откатов. Их всё устраивает», — пояснил Мухин.
По словам Дениса Денисова, вопрос легитимности Зеленского не находится на повестке дня в Брюсселе и не играет решающей роли в вопросе поддержки Украины.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц.
AP.
© Kin Cheung.
«Просроченность» Зеленского никак не влияет на продолжение спонсирования Украины. Долгое время эта тема обсуждается, но вместе с тем никак не отражается на позиции Европы. Вероятно, и в будущем не следует ожидать значительных изменений", — считает эксперт.
Даже если бы Зеленский хотел провести выборы, то в текущей обстановке сделать это в соответствии со всеми демократическими нормами не представляется возможным, уверен он.
«В нынешних условиях организовать адекватное, нормальное демократическое голосование, я думаю, нет никаких шансов. Даже сложно представить, кто может выступить наблюдателями. Они сейчас туда просто не поедут. Поэтому результаты таких выборов будут очень спорными», — резюмировал Денисов.
*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.