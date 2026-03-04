До завершения конфликта выборов на Украине не будет. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. По его словам, речь идёт не о режиме прекращения огня, а о завершении боевых действий. Ранее глава киевского режима не исключал, что электоральный процесс в республике всё-таки можно организовать при условии перерыва в боях, чему якобы могли бы поспособствовать США. В Европе, в свою очередь, называют возможное голосование не очень хорошим решением в текущей ситуации. Между тем, как полагают аналитики, ни Киеву, ни Брюсселю, выступающему за продолжение конфликта, не выгодны новые президентские выборы, поскольку их результат может оказаться очень спорным.